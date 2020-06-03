Открытие КПВВ "Станица Луганская" не пересечение линии разграничения подконтрольной территории и оккупированной надо отложить. Так считает глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

С открытием КПВВ надо подождать, ведь на оккупированных территориях нестабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом рассказала пресс-служба Луганской ОГА (ВГА) 2 июня на официальном сайте.

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Глава ОГА Сергей Гайдай 2 июня встретился с представительницей ООН по делам беженцев Ноэль Калхун. Та спросила о вероятности открытия КПВВ "Станица Луганская".

Гайдай ответил, что открывать контрольный пункт выезда – выезда необходимо, но позже.

Впрочем, исключение сделают уже сейчас: линию разграничения смогут пересечь "350 детей с неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО". "Детям сделают анализ и температурный скрининг", – отметил председатель ОГА.

Калхун во время встречи также рассказала, что для противодействия распространению коронавируса Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направило помощь до 18 ФАП (фельдшерско-акушерские пункты). Речь идет о средствах индивидуальной защиты – медицинских перчатках, обеззараживающих веществах, респираторах.

Напомним, ранее в Донецкой ОГА также подтвердили, что ограничения на пересечение линии разграничения через пункты въезда – выезда действовать будет по меньшей мере до 22 июня .