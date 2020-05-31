КПВВ на Донбасі переходять на літній графік роботи з 1 червня
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на літній режим роботи з 1 червня. КПВВ пропускатимуть людей з 06:00 до 20:00.
На літню роботу перейдуть 6 КПВВ. Про це повідомляє штаб ООС.
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На літній режим роботи перейдуть:
- КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ";
- КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка – Бахмут";
- КПВВ "Маріїнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";
- КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)";
- КПВВ "Гнутове" (з. Харчовик) – дорожній коридор "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь";
- КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця-Луганська – Щастя – Новоайдар".
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Що відомо про роботу КПВВ
- З 22 березня тимчасово зупинили пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів через пандемію коронавірусу.
- У виняткових випадках, при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині можуть дозволити перетнути лінію розмежування.
- Раніше повідомлялося, що бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть при особливих обставинах.