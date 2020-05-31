Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на літній режим роботи з 1 червня. КПВВ пропускатимуть людей з 06:00 до 20:00.

На літню роботу перейдуть 6 КПВВ. Про це повідомляє штаб ООС. Важливо КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом залишили закритими через карантин На літній режим роботи перейдуть: КПВВ "Золоте" – дорожній коридор "Стаханов – Золоте – Гірське – Лисичанськ";

КПВВ "Майорське" – дорожній коридор "Горлівка – Бахмут";

КПВВ "Маріїнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

КПВВ "Новотроїцьке" – дорожній коридор "Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)";

КПВВ "Гнутове" (з. Харчовик) – дорожній коридор "Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь";

КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця-Луганська – Щастя – Новоайдар". Актуально Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ Що відомо про роботу КПВВ З 22 березня тимчасово зупинили пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів через пандемію коронавірусу.

У виняткових випадках, при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині можуть дозволити перетнути лінію розмежування.

Раніше повідомлялося, що бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть при особливих обставинах.