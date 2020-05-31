КПВВ на Донбассе переходят на летний график работы с 1 июня
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы с 1 июня. КПВВ будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.
На летнюю работу перейдут 6 КПВВ. Об этом сообщает штаб ООС.
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На летний режим работы перейдут:
- КПВВ "Золотое" – дорожный коридор "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск";
- КПВВ "Майорское" – дорожный коридор "Горловка – Бахмут";
- КПВВ "Мариинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";
- КПВВ "Новотроицкое" – дорожный коридор "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)";
- КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) – дорожный коридор "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь";
- КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".
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Что известно о работе КПВВ
- С 22 марта временно остановили пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса.
- В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут позволить пересечь линию разграничения.
- Ранее сообщалось, что боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах.