Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы с 1 июня. КПВВ будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.

На летнюю работу перейдут 6 КПВВ. Об этом сообщает штаб ООС. Важно КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом оставили закрытыми из-за карантина На летний режим работы перейдут: КПВВ "Золотое" – дорожный коридор "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск";

КПВВ "Майорское" – дорожный коридор "Горловка – Бахмут";

КПВВ "Мариинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" – дорожный коридор "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)";

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) – дорожный коридор "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар". Актуально Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика Минздрава Что известно о работе КПВВ С 22 марта временно остановили пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут позволить пересечь линию разграничения.

Ранее сообщалось, что боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах.