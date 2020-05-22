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КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом оставили закрытыми из-за карантина

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Закритий КПВВ на адмінкордоні з Кримом
Закритий КПВВ на адмінкордоні з Кримом / investigator.org.ua

Государственная пограничная служба Украины не планирует открывать пункты пропуска на въезд-выезд на админгранице с временно оккупированным Крымом. Поэтому КПВВ и в дальнейшем будут закрыты из-за карантина.

Закрытыми КПВВ на границе с оккупированным Крымом будут до 22 июня. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии"Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что функционирование КПВВ на админгранице с Крымом временно приостановили. На оккупированную территорию могут попасть только люди, которые там зарегистрированы. Выехать из оккупированного Крыма могут те лица, которые зарегистрированы за пределами полуострова.

Исключение для отдельных граждан может быть сделано только руководителем Государственной пограничной службы в случае "оснований гуманитарного характера".

При этом, согласно постановлению № 392 Кабинета Министров Украины, лица, прибывающие с оккупированных территории, подлежат обязательной самоизоляции.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Госпогранслужба Карантин в Украине 2020
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