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КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом залишили закритими через карантин

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Закритий КПВВ на адмінкордоні з Кримом
Закритий КПВВ на адмінкордоні з Кримом / investigator.org.ua

Державна прикордонна служба України не планує відкривати пункти пропуску на в'їзд-виїзд на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом. Тож КПВВ і надалі будуть закриті через карантин.

Закритими КПВВ на кордоні з окупованим Кримом будуть до 22 червня. Про це заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

До слова Які області України не послаблять карантин з 22 травня: карта

Він зазначив, що функціонування КПВВ на адмінкордоні з Кримом тимчасово призупинили. На окуповану територію можуть потрапити лише люди, які там зареєстровані. Виїхати з окупованого Криму можуть ті особи, які зареєстровані за межами півострова.

Виняток для окремих громадян може бути зроблений лише керівником Державної прикордонної служби у випадку "підстав гуманітарного характеру".

При цьому, згідно з постановою №392 Кабінету Міністрів України, особи, які прибувають з окупованих території, підлягають обов'язковій самоізоляції.

послаблення карантину 22 травня області
Де не послаблять карантин в Україні з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
 

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Криму Держприкордонслужба Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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