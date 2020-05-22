КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом залишили закритими через карантин

Державна прикордонна служба України не планує відкривати пункти пропуску на в'їзд-виїзд на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом. Тож КПВВ і надалі будуть закриті через карантин.

Закритими КПВВ на кордоні з окупованим Кримом будуть до 22 червня. Про це заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що функціонування КПВВ на адмінкордоні з Кримом тимчасово призупинили. На окуповану територію можуть потрапити лише люди, які там зареєстровані. Виїхати з окупованого Криму можуть ті особи, які зареєстровані за межами півострова.

Виняток для окремих громадян може бути зроблений лише керівником Державної прикордонної служби у випадку "підстав гуманітарного характеру".

При цьому, згідно з постановою №392 Кабінету Міністрів України, особи, які прибувають з окупованих території, підлягають обов'язковій самоізоляції.



Де не послаблять карантин в Україні з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

