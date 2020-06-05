Боевики никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию, – Резников
Алексей Резников отметил, что пророссийские боевики не пропускают людей на подконтрольную Украине территорию. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий добавил, что наемники ограничивают въезд на оккупированные территории представителям международных организаций.
Тому гуманітарні організації звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території. Про це Резніков сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", повідомляє 24 канал.
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Кожного дня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через усі КПВВ у Донецькій та Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, що люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими,
– пояснив він.
Водночас Резніков наголосив, що українська сторона повністю не зупиняла пропуск через КПВВ та пропускає громадян за гуманітарної потреби.
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Робота КПВВ в умовах COVID-19
- З 22 березня Україна тимчасово зупинила пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів через пандемію коронавірусу.
- У виняткових випадках, при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині можуть дозволити перетнути лінію розмежування. Мовиться про окреме рішення командувача Об’єднаних сил.
- Однак це не завжди гарантувало успішний перетин лінії розмежування. Адже бойовики блокують такі спроби та розвертають людей у так звану "сіру зону".
- Закриті раніше на в’їзді та виїзд КПВВ на лінії розмежування готують до відкриття. Вони мають запрацювати вже невдовзі. Перші контрольні пункти в’їзду/ виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС відкриють після 10 червня.