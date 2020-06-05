Алексей Резников отметил, что пророссийские боевики не пропускают людей на подконтрольную Украине территорию. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий добавил, что наемники ограничивают въезд на оккупированные территории представителям международных организаций.

Тому гуманітарні організації звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території. Про це Резніков сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", повідомляє 24 канал.

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Кожного дня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через усі КПВВ у Донецькій та Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, що люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими,

– пояснив він.

Водночас Резніков наголосив, що українська сторона повністю не зупиняла пропуск через КПВВ та пропускає громадян за гуманітарної потреби.

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