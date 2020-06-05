Алексей Резников отметил, что Россия своими действиями истощает жителей оккупированных территорий и в целом ведет себя как колонизатор.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал об одном из способов вернуть оккупированные территории. Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", сообщает 24 канал.

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Он добавил, что в Минреинтеграции считают, что лучший способ вернуть оккупированные территории – это повысить уровень жизни людей, проживающих в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Ведь это станет демонстрацией того, что Украина в отличие от оккупантов заботится о своих гражданах.

То есть они (немцы – 24 канал) истощают, забирая то, что им нужно, не думая о будущем людей. Как бы это не звучало странно. Это хорошая залог, потому что они свою вредную попытку завершат, мы все равно заберем и людей, и территории, и восстановим свой суверенитет,

– подчеркнул министр.

По его словам, Минреинтеграции получило информацию о плохом состоянии с заработной платой на оккупированных территориях. Особенно это касается работников железной дороги. Еще одним приоритетным направлением деятельности профильного министерства является восстановление национального инклюзивного диалога.

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Ранее Резников говорил, что Россия уже выкачала все ресурсы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Оккупанты в Донбасс имеют чисто колониальный подход и вовсе не занимаются регионом.

Оккупированные Россией районы Донбасса и линия разграничения / Инфографика 24 канала