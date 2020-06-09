Окуповані території Донбасу на переговорах ТКГ представлятимуть двоє журналістів, лікар та юрист. Це – корінні жителі-переселенці. Їх взяти участь у переговорах запросив Офіс Президента.

Зокрема, це та свою майбутню участь у переговорах підтвердили журналісти Сергій Гармаш та Денис Казанський на власних фейсбук-сторінках.

Зверніть увагу Проблема не в Україні: Кулеба підбив підсумки зустрічей у Берліні

Важливе оголошення: відсьогодні я беру участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи по Донбасу,

– наголосив Казанський.

Він додав: у комплексі заходів щодо виконання мінських угод, є деякі пункти, у яких йдеться про те, що закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей. Відтак, за словами журналіста, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, в число яких увійшов і він.

Свою участь у ТКГ підтвердив і колега Казанського Сергій Гармаш. Він зауважив, що влада дійсно згадала, що не тільки прихильники Росії мають відношення до окремих районів Донецької і Луганської областей України, а й ті, кого ці "патріоти" вигнали зі своїх будинків.

Перелік представників від Донбасу у ТКГ:

Сергій Гармаш – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Денис Казанський – журналіст, представлятиме Донецьку область;

Вадим Горан – юрист, керівник Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво", представлятиме Луганську область;

Костянтин Лібстер – лікар, представлятиме Луганську область.

Зверніть увагу! Українська сторона в ТКГ неодноразово відмовлялася вести прямі переговори з проросійськими бойовиками на Донбасі. У відповідь на це Кремль звинувачував офіційний Київ у зриві мирного процесу.



Щоб виконати мінські угоди нова делегація України запропонувала залучити до переговорів представників ОРДЛО з-поміж переселенців.