Оккупированные территории Донбасса на переговорах ТКГ будут представлять двое журналистов, врач и юрист. Это – коренные жители-переселенцы. Принять участие в переговорах их пригласил Офис Президента.

В частности, это и свою будущее участие в переговорах подтвердили журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский на своих фейсбук-страницах.

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Важное объявление: с сегодняшнего дня я участвую в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу,

– подчеркнул Казанский.

Он добавил: в комплексе мер по выполнению минских соглашений, есть некоторые пункты, в которых говорится о том, что закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Следовательно, по словам журналиста, к переговорам привлечена группа коренных жителей Донбасса, которые выехали в 2014 году из-за преследований и угроз, в число которых вошел и он.

Свое участие в ТКГ подтвердил и коллега Казанского Сергей Гармаш. Он отметил, что власть действительно вспомнила, что не только сторонники России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, а и те, кого эти "патриоты" выгнали из своих домов.

Перечень представителей от Донбасса в ТКГ:

Сергей Гармаш – журналист, будет представлять Донецкую область;

Денис Казанский – журналист, будет представлять Донецкую область;

Вадим Горан – юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество", будет представлять Луганскую область;

Константин Либстер – врач, будет представлять Луганскую область.

Обратите внимание! Украинская сторона в ТКГ неоднократно отказывалась вести прямые переговоры с пророссийскими боевиками на Донбассе. В ответ на это Кремль обвинял официальный Киев в срыве мирного процесса.



Чтобы выполнить минские соглашения новая делегация Украины предложила привлечь к переговорам представителей ОРДЛО из числа переселенцев.