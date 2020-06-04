Украинская делегация первой официально наведалась в Германию после эпидемии коронавируса. На ряде встреч обсуждались главные вопросы – будущее переговоров по Донбассу и Крыму. Сигнал Германия дала мощный.

Визита такого уровня между странами не было давно. Так считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и об этом он написал на своей фейсбук-странице.

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Фактически Кулеба подвел итоги берлинских встреч и выделил основные достижения Украины. Среди них – поддержка Германии в сфере безопасности вопросе.

Берлинские итоги: главное

Украинцы четко донесли до немецких партнеров свою позицию. В частности, подробно проинформировали, почему "буксует" Минск .

. Делегация также проинформировала германскую сторону о политике безопасности и гуманитарной ситуации на Востоке. Они объяснили, почему мирное урегулирование начинается с безопасности .

. По словам Кулебы, его немецкий коллега Гайко Маас заявил, что основным приоритетом является длительное и верифицированное прекращении огня. То есть принципы Украины и Германии в этом вопросе совпадают.

Занимая проактивную позицию и упорно выдвигая новые инициативы, Украина наглядно демонстрирует партнерам – Франции и Германии – свою конструктивность. Тем более очевидным становится, что проблема – не в Украине,

– отметил Кулеба.

Делегация в Берлине также подчеркнула: Украина не будет переходить красные линии своего суверенитета и территориальной целостности. Она не пойдет на прямой диалог с оккупационными администрациями, и на "вымышленную Кремлем федерализацию".

"Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформировании оккупационных администраций. Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины, но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию", – добавил глава украинского МИД.

Еще одно важное достижение встречи – возвращение на повестку дня переговоров вопроса временно оккупированного Крыма и украинских политзаключенных.

Что известно о поездке украинской делегации в Берлин? Украинская делегация во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 2 июня побывала в Берлине. Там состоялись переговоры с главой МИД Германии Гайко Маасом.



Правда, перед визитом украинцев в Германию на неофициальные переговоры летал Дмитрий Козак – так называемый уполномоченный Кремля по "украинскому вопросу".