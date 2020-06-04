Українська делегація першою офіційно навідалася у Німеччину після епідемії коронавірусу. На низці зустрічей обговорювалися головні питання – майбутнє перемовин щодо Донбасу та Криму. Сигнал Німеччина дала потужний.

Візиту такого рівня між країнами не було давно. Так вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба і про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Фактично Кулеба підбив підсумки берлінських зустрічей та виділив основні досягнення України. Серед них – підтримка Німеччини у безпековому питанні.

Берлінські підсумки: головне

Українці чітко донесли до німецьких партнерів свою позицію. Зокрема, детально поінформували, чому "буксує" Мінськ .

. Делегація також проінформувала німецьку сторону про безпекову і гуманітарну ситуацію на Сході. Вони пояснили, чому мирне врегулювання починається з безпеки .

. За словами Кулеби, його німецький колега Гайко Маас заявив, що основним пріоритетом є тривале та верифіковане припинення вогню. Тобто принципи України та Німеччини у цьому питанні збігаються.

Займаючи проактивну позицію і наполегливо висуваючи нові ініціативи, Україна наочно демонструє партнерам – Франції та Німеччині – свою конструктивність. Тим більш очевидним стає, що проблема – не в Україні,

– наголосив Кулеба.

Делегація у Берліні також наголосила: Україна не буде переходити червоні лінії свого суверенітету і територіальної цілісності. Вона не піде на прямий діалог з окупаційними адміністраціями, та на "вигадану Кремлем федералізацію".

"Ми не поступимося у питанні кордону, виводу російських військ, розформування окупаційних адміністрацій. Україна з року в рік демонструє готовність йти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України, але ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм", – додав очільник українського МЗС.

Ще одне важливе досягнення зустрічей – повернення на порядок денний переговорів питання тимчасово окупованого Криму та українських політв’язнів.

Що відомо про поїздку української делегації до Берліну? Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 2 червня побувала у Берліні. Там відбулися переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.



Щоправда, перед візитом українців до Німеччини на неофіційні переговори літав Дмитро Козак – так званий уповноважений Кремля з "українського питання".