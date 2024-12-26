Чоловік розповів, що колядував на Гуцульщині та закликав українців відроджувати традиції. Він зазначив, що ми маємо повернути все, чого нас позбавила Російська імперія, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Кулеби.

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Ексміністр закордонних справ України показався у традиційному гуцульському вбранні: сардаку і шапці-рогатівці. На відео Дмитро Кулеба колядує разом з місцевими, сидить за святковим столом і гуляє зимовими Карпатами.

Я вступив в партію гуцульських колядників. Це єдина партія, до якої я належу і буду належати. Тому що це про наші українські традиції – правильні, богоугодні. Традиції – це те, що тримає нас разом. Традиції – це те, що робить нас тими, ким ми є. Тому, будь ласка, бережіть українські традиції, відроджуйте їх там, де вони занепали,

– наголосив Кулеба.

Дипломат привітав українців з Різдвом, а також поділився колядкою, яка "запалу в душу" – "Уставай вже, брате!"

Зазначимо, що український мандрівник Дмитро Комаров зустрів Різдво у Покровську. У новому сезоні програми "Світ навиворіт. Україна" він покаже, яким було святкування в одній з найгарячіших точок на передовій. Комаров розповів, що атмосфера у місті тривожна та похмура, але люди все одно вірять у найкраще.