Він на свята опинився в Покровську і розповів, яка там зараз ситуація. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку мандрівника.

До теми Наталка Карпа зворушливо розповіла про Різдво та родинні традиції: "Це дуже особливе свято"

Як виявилося, Дмитро Комаров знімає новий сезон шоу "Світ навиворіт. Україна", де покаже, як відзначають Різдво в одній із найгарячіших точок на передовій – Покровську. Він розсекретить, що криється за словами "ситуація складна, але контрольована".

Атмосфера в місті не святкова. Похмура. Дуже тривожна. Все прострілюється. Все долітає. Немає жодного безпечного квадратного сантиметра. Хіба тут до свят? Але люди реально, щиро, без красивих слів, вірять у найкраще, а також у різдвяні та новорічні дива. Що наступне Різдво буде вже в мирний час, чого всім нам і бажаємо,

– зазначив ведучий.

Для довідки! Наступний сезон програми "Світ навиворіт. Україна" заглибиться у джерела сили українського народу та дослідить секрети його стійкості. Знімальна група вирушила у масштабну подорож країною, відвідавши регіони від Півдня до Півночі та від Заходу до Сходу.

Зауважимо, Дмитро Комаров останнім часом рідко виходив на зв'язок. У своїй нещодавній заяві він пояснив, що відсутність його в мережі не означає зникнення, а радше зміщення фокусу. Комаров підкреслив, що соціальні мережі – це "не життя" для нього, оскільки він зараз зайнятий важливою роботою.