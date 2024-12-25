Ексклюзивно для 24 Каналу артистка згадала про своє дитинство на Галичині та розповіла, як зберігає українські традиції у столиці. До того ж вона поділилася секретом приготування смачних сирних пампухів.

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Так, знаменитість розповіла, що не так любить дні народження, річниці весілля чи інші дати, як традиційні українські свята – Різдво і Великдень.

Різдво особливо дороге через його зимову атмосферу та сніг. Мені дуже подобається, коли заходиш з морозу в тепло і поступово зігріваєшся. Ці фізичні відчуття зміни температури створюють майже ейфорійний стан,

– зауважила Наталка Карпа.

Вона пригадала різдвяні моменти з дитинства.

Пам'ятаю, як ми їздили до батькового тата, де ретельно дотримувалися всіх традицій. Дідусь стелив сіно під образами, а коли сходила перша зірка, спершу йшов годувати худобу. Потім вся родина збиралася на Святу вечерю. Робили дідух, прикрашали оселю справжніми солом'яними павуками. Наступного року ми їздили до маминих батьків. Там теж було особливе святкування: бабуся готувала неймовірні пампухи, дідусь відповідав за кутю, а я з подругою-сусідкою обходила всю околицю, колядуючи, тому Різдво – це дуже особливе свято,

– поділилася виконавиця.

Попри те, що Наталка Карпат переїхала до столиці, вона у своїй квартирі зберегла всі галицькі традиції й привчала доньку Злату до них.

Минулий та позаминулий рік був дуже особливий, коли ми з донечкою смажили пампухи, одягали вишиванки, колядували, збиралися за великим родинним столом. Такі моменти вони вкарбовуються у твою пам'ять і гріють дуже довгий час,

– підкреслила артистка.

Вона додала, що за різдвяним столом дуже любить сирні пампухи й поділилася рецептом цієї святкової родинної страви.



Сирні пампухи / Фото "Закарпатська Господиня"

Рецепт сирних пампухів на Різдво від Наталки Карпи

Інгредієнти: 400 г кисломолочного сиру; 250 г борошна; 50 г цукру; 2 яйця; 1 ч.л. соди харчової; дрібка солі; ванілін; 50 г цукрової пудри для присипки.

Приготування. У великій мисці змішати кисломолочний сир, цукор, яйця, дрібку солі й ванілін. Перетерти масу до однорідної консистенції (за потреби скористайтеся блендером). Додати до маси харчову соду й поступово ввести просіяне борошно, замішуючи тісто ложкою, а потім руками. Воно має бути м'яким і трохи липнути до рук, але зберігати форму. Далі слід сформувати пампушки: розділити тісто на невеликі шматочки, сформувати з них кульки. У глибокій сковороді або фритюрниці розігріти олію, опустити пампушки в гарячу олію порціями, щоб вони могли вільно плавати. Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з усіх боків. Готові пампушки викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Наприкінці посипати їх цукровою пудрою.