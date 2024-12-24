Ексклюзивно для Show 24 артист розповів про святкові традиції своєї родини, поділився унікальним рецептом різдвяної грибної юшки та анонсував прем'єру телеверсії шоу "Простір важливих речей", яка стане особливим сюрпризом для глядачів.

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Співака тішить, що українці почали святкувати Різдво разом з усім західним світом 25 грудня.

Цього року ми з командою KARTA SVITU, можна сказати, самі приміряємо костюми помічників Санта Клауса і зробимо невеличкий подарунок для слухачів. Напередодні Нового року презентуємо телеверсію нашого першого шоу "Простір важливих речей", яке готували 2024 року. Там будуть хітові треки "Хто тримає цей район?", "Немов птахи", "Вже сьогодні", а також пісні, які ще мало хто чув. Тож, думаю, найкраще Різдво буде цього року,

– зазначив Іван Марунич.

Водночас він додав, що головним стане рік, коли Україна здобуде перемогу у війні з Росією, і сім'ї на Різдво матимуть змогу збиратися за родинним столом. У сім'ї виконавця завжди на різдвяний стіл готують грибну юшку.



Грибна юшка / Фото Foodlez

Рецепт грибної юшки на Різдво від Івана Марунича

Інгредієнти: 150 г сушених білих грибів; 2-3 ст. ложки борошна; 2-3 цибулини; 1 морква; 100 г вершкового масла; 200 г сметани (або вершків); 3 лаврових листи; перець чорний мелений; 3-4 л води.

Приготування. Білі гриби заливаємо водою, солимо на свій смак і варимо протягом години. Важливий момент – попередньо їх потрібно замочити на 15-20 хв. Моркву натираємо на дрібній тертці, закидаємо в бульйон. Щойно звариться, додаємо лавровий лист і чорний перець. Цибулю нарізаємо кубиками, викладаємо на сковороду з вершковим маслом (40 г), злегка посипаємо меленим перцем і ставимо на вогонь.

Пасеруємо до легкого золотистого кольору. Готову цибулю перекидаємо в окрему тарілку. Ще 70 г вершкового масла викладаємо в сковороді та розтоплюємо. Висипаємо борошно та заварюємо на маленькому вогні, постійно помішуючи. Додаємо сметану. Перемішуємо і тримаємо на вогні ще хвилинку-дві. В отриману суміш поступово, по 1-2 ополоники, вливаємо грибний бульйон і перемішуємо віночком, щоб отримати сметанно-борошняний соус.

Бульйон міксуємо із соусом і цибулею. Ставимо на вогонь, чекаємо закипання і страва готова.