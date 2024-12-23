Комаров наголосив, що соцмережі для нього "не є життям", а особливо зараз, оскільки є багато важливої роботи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм мандрівника.

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Інстаграм та фейсбук спеціально в іншому телефоні, який з собою не ношу, щоб не відволікатись від роботи. Сьогодні я його увімкнув, щоб поділитись із вами першим анонсом нового сезону "Світ навиворіт. Україна". Тут зовсім трошечки з того, що я встиг зняти за той час, поки ми віртуально не спілкувались із вами,

– розповів Дмитро Комаров.

Ведучий програми "Світ навиворіт" поділився, що нову експедицію команда присвятила "пошукам сили українців". Чоловік зізнався, що йому пишуть герої програм, гіди, товариші, знайомі та перекладачі з різних країн світу. Вони запитують у Комарова, як він, а багато хто, крім того, висловлює повагу до українців.

Чому? Тому що на нашій землі вже скоро 3 роки, як іде повномасштабна війна з країною, яка більша у 28 разів за площею, переважає за кількістю населення, ресурсів, фінансів, озброєння тощо. А ми тримаємось. І головне – попри всі жахи війни, щоденні трагедії, побутові обставини у вигляді відсутності світла, обстрілів, нескінчених повітряних тривог, українці знаходять сили не просто існувати, а жити повноцінно,

– підкреслив мандрівник.

Дмитро Комаров про новий сезон програми "Світ навиворіт. Україна"

Новий сезон програми "Світ навиворіт. Україна" буде присвячений тому, звідки українці беруть силу та у чому її секрет. Команда проїхала всю Україну: із Півдня на Північ, із Заходу на Схід. Дмитро Комаров зауважив, що новий сезон точно здивує та додасть оптимізму глядачам, тож закликав дивитися його.

Чесно, я думав, що дуже добре знаю Україну. А це зовсім не так. Мене відмовляли деякі колеги, казали, що тут вже все знято і нового та цікавого не знайдеш. Але цікавого, дивовижного, мотивуючого і навіть раніше невідомого – дуже багато,

– додав ведучий програми "Світ навиворіт".

Анонс нового сезону "Світу навиворіт. Україна": дивіться відео

Новий сезон програми "Світ навиворіт. Україна" вже зовсім скоро стартує на "1+1 Україна".