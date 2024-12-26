Маша зізналася, що у неї вже немає слів, але висловила надію, що це все колись закінчиться. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Єфросиніної.
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Маша Єфросиніна опублікувала в інстаграм-сторіс фото, на якому тримається за руку з сином Олександром, перебуваючи у метро.
Наша різдвяна ніч. В мене, чесно, немає вже слів. Навіть слів ненависті – вони всі не передають силу моїх почуттів до країни нечисті. Бо ми із Сашком в метро, а Харків та інші міста навіть не встигали в укриття (там, де вони взагалі є). Зараз, після трьох відерець кави, я заспокоюю себе думками, що це має колись все одно закінчитись. І якщо ми протримались до сьогодні, маємо протриматись і надалі. Інакше ніяк. Інакше зло переможе,
– написала громадська діячка.
Маша Єфросиніна з сином у метро / Скриншот з інстаграму
Що відомо про російську атаку 25 грудня
Нагадаємо, що росіяни почали запускати дрони-камікадзе ще 24 грудня. Так, ввечері того дня, вночі та вранці 25 грудня в Україні оголошували повітряну тривогу, зокрема й через застосування ворожих ракет.
Вибухи лунали у багатьох регіонах України. Масована російська атака була спрямована і на українську енергетику. У ДТЕК розповіли, що було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС компанії.
У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 25 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Окупанти били ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, ударними БпЛА типу "Шахед" і дронами-імітаторами інших типів.