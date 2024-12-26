Маша зізналася, що у неї вже немає слів, але висловила надію, що це все колись закінчиться. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Єфросиніної.

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Маша Єфросиніна опублікувала в інстаграм-сторіс фото, на якому тримається за руку з сином Олександром, перебуваючи у метро.

Наша різдвяна ніч. В мене, чесно, немає вже слів. Навіть слів ненависті – вони всі не передають силу моїх почуттів до країни нечисті. Бо ми із Сашком в метро, а Харків та інші міста навіть не встигали в укриття (там, де вони взагалі є). Зараз, після трьох відерець кави, я заспокоюю себе думками, що це має колись все одно закінчитись. І якщо ми протримались до сьогодні, маємо протриматись і надалі. Інакше ніяк. Інакше зло переможе,

– написала громадська діячка.

Маша Єфросиніна з сином у метро / Скриншот з інстаграму

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