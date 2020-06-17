Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал 4 вещи, на которые не пойдет Украина в переговорах с РФ по Донбассу.

Кулеба отметил, что Украина не готова вести "прямой диалог" с представителями оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР". Об этом он сказал в интервью НВ.

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На какие шаги Украина не пойдет в переговорах по Донбассу

Украина никогда не откажется от требования установки нашего контроля над границей. Проведение любых выборов на оккупированных территориях в присутствии российских войск или незаконных вооруженных формирований. Введение так называемого прямого диалога с представителями "Л/ДНР". Реинтеграцию отдельных районов Донецкой и Луганской областей по российскому сценарию.

Кулеба отметил, что по российскому сценарию отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут иметь какое-то право вето на общенациональные решения в составе Украины. Этого допустить нельзя.

Министр подчеркнул, что Украина настроена на "дипломатические наступательные действия" и "навязывание" своей повестки дня. Соответствующую позицию, по словам Кулебы, разделяют глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Кто представляет Донбасс на переговорах ТКГ в Минске

Отдельные районы Донецкой области представляли, напомним, журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а Луганской – юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.