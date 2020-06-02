Будапештский меморандум 1994 года, который гарантировал Украине безопасность после отказа от статуса ядерной державы, является основанием для начала консультаций со странами, которые его подписали. Среди них, к слову, и США, и Россия. На этой почве можно создать новую площадку международной поддержки Украины.

Об этом говорил украинский вице-премьер Алексей Резников, который одновременно является первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ по ситуации на Донбассе, в эфире " Свободы слова " вечером 1 июня.

Читайте также Мы не планируем помогать РФ решать ее проблемы, – Кулеба о воде в Крым

Украина сегодня своей кровью оплачивает спокойствие Европы. На самом деле война идет не на Востоке Украины, а на Востоке Европы,

– отметил Резников.

Поэтому Украина и призывать международных партнеров пересмотреть Будапештский меморандум : "Дадим ему оценку – откровенную, честную, глядя друг другу в глаза. И будем думать, что делать дальше".

Резников убежден, что разговор вокруг Будапештского меморандума – это "площадка, которая точно сработает". И он, безусловно, является основанием для старта консультаций со странами, которые его подписывали. Кроме, конечно России, которая его подписала и нарушили, став агрессором к Украине.

Впрочем, эту новую площадку можно будет создать, если Украина и партнеры придут к соглашению, что " мы имеем право требовать помощи, военно-технической или какой-либо другой ".