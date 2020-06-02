Будапештський меморандум 1994 року, який гарантував Україні безпеку після відмови від статусу ядерної держави, є підставою для початку консультацій з країнами, які його підписали. Серед них, до слова, і США, і Росія. На цьому грунті можна створити новий майданчик міжнародної підтримки України.

Про це говорив український віцепрем'єр Олексій Резніков, який водночас першим заступником голови делегації України в ТКГ по ситуації на Донбасі, в ефірі "Свободи слова" увечері 1 червня.

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Україна сьогодні своєю кров'ю оплачує спокій Європи. Насправді війна йде не на Сході України, а на Сході Європи,

– наголосив Резніков.

Тому Україна й закликатиме міжнародних партнерів переглянути Будапештський меморандум: "Дамо йому оцінку – відверту, чесну, дивлячись один одному в очі. І будемо думати, що робити далі".

Резніков переконаний, що розмова навколо Будапештського меморандуму – це "майданчик, який точно спрацює". І він, безумовно, є підставою для старту консультацій із країнами, які його підписували. Окрім, звісно Росії, яка його підписала і порушили, ставши агресором щодо України.

Утім, цей новий майданчик можна буде створити, якщо Україна та партнери дійдуть згоди, що "ми маємо право вимагати допомогу, військово-технічну або якусь іншу".

Будапештський меморандум – це міжнародний документ 1994 року, який підписали лідери України, США, Росії й Великої Британії (Леонід Кучма, Білл Клінтон, Борис Єльцин і Джон Мейджор відповідно). Документ мав би гарантувати безпеку для України в обмін на ядерне роззброєння, але Росія знехтувала своїми зобов'язаннями.