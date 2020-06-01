Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що зупинити Путіна можливо лише, переглянувши Будапештський меморандум.

На думку Резнікова, нездатність Заходу зупинити агресію Путіна щодо України призвела до ескалації гібридних військових дій Росії. Про це він сказав виданню Atlantic Counsil.

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Кабмін вважає, що перегляд Будапештського меморандуму – це крок у правильному напрямку.

Настав час переглянути Будапештський меморандум 1994 року, щоб покласти край конфронтації та прокласти шлях до стійкого миру,

– мовиться у повідомленні.

Резніков сказав, що одна спроба зробити це вже була, коли у 2014 році Британія в ООН запропонувала почати термінові консультації у форматі Будапешта. Але ця ініціатива не пішла далі. Резніков вважає, що це треба повторити, але для початку консультації повинні проходити без участі Росії.

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Будапештський меморандум: що відомо