Будапештский меморандум надо пересмотреть, чтобы остановить Путина, – Резников
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что остановить Путина можно, только пересмотрев Будапештский меморандум.
По мнению Резникова, неспособность Запада остановить агрессию Путина в отношении Украины привела к эскалации гибридных военных действий России. Об этом он сказал изданию Atlantic Counsil.
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Кабмин считает, что пересмотр Будапештского меморандума – это шаг в правильном направлении.
Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру,
– говорится в сообщении.
Резников сказал, что одна попытка уже была, когда в 2014 году Британия в ООН предложила начать срочные консультации в формате Будапешта. Но эта инициатива не пошла дальше. Резников считает, что это надо повторить, но для начала консультации должны проходить без участия России.
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Будапештский меморандум: что известно
- Это документ, который подписали лидеры Украины, США, России и Великобритании – Леонид Кучма, Билл Клинтон, Борис Ельцин и Джон Мейджор.
- Они гарантировали безопасность Украине в обмен на ядерное разоружение.
- Фактически, Россия нарушила меморандум в 2014 году, когда вторглась на территорию Украины и начала против нее вооруженную агрессию.