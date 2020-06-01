Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что остановить Путина можно, только пересмотрев Будапештский меморандум.

По мнению Резникова, неспособность Запада остановить агрессию Путина в отношении Украины привела к эскалации гибридных военных действий России. Об этом он сказал изданию Atlantic Counsil.

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Кабмин считает, что пересмотр Будапештского меморандума – это шаг в правильном направлении.

Пришло время пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, чтобы положить конец конфронтации и проложить путь к устойчивому миру,

– говорится в сообщении.

Резников сказал, что одна попытка уже была, когда в 2014 году Британия в ООН предложила начать срочные консультации в формате Будапешта. Но эта инициатива не пошла дальше. Резников считает, что это надо повторить, но для начала консультации должны проходить без участия России.

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