Глава Офиса Президента Андрей Ермак откровенно рассказал о грандиозных планах Владимира Зеленского в политике, а также возможном баллотировании на второй президентский срок.

Ермак отметил, что Зеленский имеет грандиозные планы, что и, условно говоря, четырех сроков не хватит. Об этом глава ОП сказал в интервью изданию Lb.ua.

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Он добавил, что решение о баллотировании на второй президентский срок будет принимать президент.

Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодня у него грандиозные планы,

– заявил Ермак.

О разочаровании Зеленского

Руководитель ОП напомнил, что за год произошло столько событий, сколько люди в других историях переживали, наверное, за несколько десятилетий.

Я ни разу не видел его опущенные руки. Хотя обычная усталость, конечно, бывает у всех. Иногда разочаровывают люди. В силу своего воспитания и мировоззрения он иногда не понимает, почему люди, которые еще вчера были в команде, могут так поступать. Это вопрос лжи, перехода на личности, нарушения каких-то просто моральных принципов и т. п,

– добавил он.

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Ермак пояснил, что действующий президент смотрит на людей через призму себя. Однако даже с теми, кто заслуживал совершенно другого отношения, Зеленский совершает по-человечески. Всегда давал и продолжает давать второй, третий шанс.