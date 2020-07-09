Разговор якобы пятого президента Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным обнародовал внефракционный нардеп Андрей Деркач. Однако это не последние пленки, которые спровоцировали скандал. Таких пленок будет еще много.

Про це політолог Тарас Семенюк заявив в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія". Він пояснив, чи вплине це на політичну кар'єру Порошенка.

Цікаво "Плівки Порошенка і Путіна": що відомо про скандал

"Я думаю, що таких плівок з Путіним ще з'явиться багато. Якщо одна є, то з'явиться ще друга і третя. Воно наростатиме як лавина", – сказав Семенюк.

За його словами, на Порошенка це не впливатиме погано. Він навпаки використає ці скандали на свою користь.

Він буде це використовувати як можливість представити, що це 5 колона працює проти нього, проти лідера опозиції та проти Європи, адже нас нібито хочуть відвернути,

– зауважив політолог.

"На фоні цього , коли з'являються плівки з Байденом про зовнішню залежність країни від Вашингтона, будуймо умовно україноцентризм. Це потім грамотно лягатиме, як на мене, в певну політичну комунікацію або опозиційних партій, або новостворених", – підсумував Семенюк.

Що відомо про розмову начебто Путіна та Порошенка? Ексрегіонал Деркач, який і оприлюднив плівки, запевнив, що розмова відбулася 30 квітня 2015 року. Як відомо, це сталося через 2 місяці після важких боїв і трагедії в Дебальцевому. Цікавим є те, що на сайті президента Росії та в архіві Адміністрації Президента України від 30 квітня 2015 року вказано про телефонні переговори в нормандському форматі. Однак, судячи з цих офіційних повідомлень, вони не були двохсторонніми. У них брали участь президент Франції Франсуа Олланд та лідерка Німеччини Ангела Меркель.



Також в повідомленні АП йдеться про те, що Порошенко закликав Путіна звільнити Надію Савченко. Однак з плівок стає зрозуміло, що обговорювалося питання миротворців на Донбасі, а також теми Мінської зустрічі.



24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що після оприлюднення попередніх частин "плівок Порошенка" відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.

Дивіться відео повної розмови начебто Путіна і Порошенка: