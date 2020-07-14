Карантин в Україні можуть продовжити до 14 серпня. Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. На Донбасі окупанти цинічно вбили військового медика. СБУ затримала Дмитра Штанька – автора "плівок Єрмака". Такими були головні новини 14 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Карантин можуть продовжити

Адаптивний карантин в Україні мав би завершитися 31 липня. Однак за інформацією ЗМІ, обмеження можуть продовжити ще на 2 тижні, тобто до 14 серпня.

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МОЗ не виключає, що з вересня у школах можливе дистанційне навчання. Загалом у МОЗ планують продовжити ті карантинні заходи, які показали свою ефективність, а неефективні – скасують.

Ефективним було:

Дотримання соціальної дистанції. Обмежувальні заходи, що стосуються транспорту, зокрема і його обробка.

Якщо ж у конкретному регіоні епідеміологічна ситуація погіршиться, то першочергово припинять роботу стадіонів та спортзалів.

Водночас адаптивний карантин у Києві може протривати ще 1,5 року. У столиці зберігаються стабільно високі показники захворювання на COVID-19, відтак, про особливі послаблення карантинних заходів говорити не доводиться.

Ще одна не надто приємна новина щодо коронавірусу та України – ЄС все ще не пускає українців на свою територію. Тепер до списку країн, які дозволяють нам в’їзд, додалися Ліван та Багамські острови.



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Гральний бізнес легалізували

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про державне регулювання діяльності в організації та проведенні азартних ігор. Закон має на меті легалізацію грального бізнесу й отримання надходжень від нього до державного бюджету.

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Всього за законопроєкт проголосували 248 депутатів.

Найперше проєкт закону легалізує діяльність гральних закладів на території України, створює ефективні механізми їх регулювання та визначає, які саме заклади можуть існувати на території держави.



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Однак дві групи депутатів на чолі з Юлією Тимошенко і Вадимом Новинським вже встигли заблокувати підписання цього законопроєкту. У парламенті зареєстрували дві нові постанови про скасування закону.

Вбивство військового медика

13 липня неподалік Зайцевого загинув командир взводу українських військових. Командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", щоб забрати тіло захисника. Бойовики за посередництва СММ ОБСЄ дали згоду.

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За тілом рушили військові і медик, одягнені за правилами у білі каски і жилети. Однак коли група почала наближатися ворог відкрив вогонь і поранили одного з військових. Медик поспішив надати допомогу і в цей момент бойовики знову відкрили вогонь, вбивши лікаря та поранивши ще одного військового.



Тіло командира взводу забрали бойовики. На місці подій залишився поранений боєць і загиблий медик. Зараз ведуться перемовини з представниками СЦКК, СММ та "Груз 200" для подальшої евакуації загиблого медика та пошуку пораненого сержанта.

Реакція влади:

Прокуратура Донецької області почала розслідування у справі про вбивство українського медика.

Президент Володимир Зеленський тримає ситуацію під особистим контролем. Зеленський назвав обстріл черговим доказом цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків.

Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зробить все для того, щоб противник заплатив за цей злочин високу ціну.

Засудили жорстоку агресію проросійських бойовиків і в Посольстві США в Україні.

Незважаючи на режим припинення вогню, найманці Росії щодня відкривають вогонь по наших позиціях. Від початку 2020 року на Донбасі загинули 60 військових – імена героїв тут.

СБУ затримала Дмитра Штанька

Служба безпеки України затримала за підозрою у шахрайстві Дмитра Штанька. Він нібито записував скандальні розмови з Денисом Єрмаком – братом глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Штанька затримали при отриманні 100 тисяч доларів хабаря за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.

Окрім Штанька гроші брав ще один киянин. Вони підбурювали представника іноземної компанії до хабаря керівництву Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби, а також судді.

СБУ розпочала два кримінальні провадження за шахрайство та пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Хто такий Дмитро Штанько? Штанько розповів про причетність до "плівок Єрмака" журналістам Bihus.info. Він зазначив, що 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, пішов звідти за власним бажанням. Наразі мав приватну юридичну практику, оскільки є кандидатом юридичних наук.



Штанько заявив, що з Андрієм Єрмаком не знайомий, знає лише його брата – Дениса. На прохання останнього Штанько нібито шукав кандидатів на різні державні посади.

"Плівки Єрмака": що відомо

29 березня 2020 року нардеп Гео Лерос опублікував серію відео, на яких брат глави Офісу Президента начебто обговорює кадрові призначення за гроші.

САП відкрила кримінальну справу щодо "плівок Єрмака" за статтею про зловживання впливом.

1 квітня Денис Єрмак назвав опубліковані відео "нарізкою з вирваним контекстом".

У Зеленського повідомили, що СБУ перевіряє "обидві сторони" залучені у конфлікт.

8 квітня фігуранти "плівок Єрмака" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли в інтерв'ю про схемах брата Андрія Єрмака і зв'язках з СБУ .

23 квітня справу про "плівки Єрмака" було передано з НАБУ в Нацполіцію. Кваліфікація в справі була змінена з зловживання впливом на шахрайство.

Дивіться оперативне відео про затримання від СБУ