Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Даний законопроєкт подав у Раду саме він.
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Про що йдеться у законопроєкті
Відтак, гральному бізнесу забороняється перебувати на спрощеній системі оподаткування у розмірі 2%.
Враховуючи бажання деяких особливо нахабних осіб затягнути розгляд закону, у фінальній редакції він набирає чинності одразу після підписання і опублікування – весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування. Ну, це щоб не було спокуси затягувати його розгляд і підписання,
– написав Ярослав Железняк.
Скільки коштів надійшло до бюджету від гемблінг-сфери
Одним з аргументів відкриття грального бізнесу в Україні були надходження до бюджету, які тоді оберталися на тіньовому ринку.
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За інформацією від пресслужби Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), за 10 місяців 2022 року загальна сума плати за ліцензії для гемблінг-сфери складає 856,50 мільйони гривень.
Історія грального бізнесу в Україні
- 14 липня 2020 року в Україні легалізували гральний бізнес.
- Ініціатива дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.
- У лютому 2021 року видали першу ліцензію на гральний бізнес за 23,4 мільйона гривень.
- Перші казино і легальні зали ігрових автоматів почали роботу в травні 2021 року.
- У липні 2021 року запрацював реєстр ігроманів.