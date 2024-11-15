Що відбувається в енергосистемі України

Експерт Володимир Омельченко у колонці 24 Каналу уточнює, що з 18 тисяч кілометрів українських теплотрас замінити необхідно – 14 тисяч кілометрів.

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Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Величезні борги підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України" вже сягають позначки у понад 60 мільярдів гривень. Водночас ТКЕ нездатні надавати послуги належної якості й у багатьох випадках через недоліки у системі обліку теплової змушує споживачів сплачувати повну ціну за ненадані послуги.

На думку Омельченка, в українській енергетиці зараз наявні і інші проблеми, зокрема:

заборгованість Укренерго перед "Гарантованим покупцем";

тимчасова неспроможність Укренерго розрахуватися за зеленими облігаціями 2021 року перед зовнішніми кредиторами.

Якщо ці проблеми терміново не вирішити, то не тільки Укренерго ризикує опинитися у довгостроковому дефолті, але й більшість енергетичних компаній також. Деякого стриманого оптимізму надає схвалення на 2025 рік бездефіцитного тарифу на передачу для Укренерго 13 листопада, але процедура його остаточного затвердження ще не закінчилася,

– наголошує Омельченко.

Зверніть увагу! Омельченко нагадує про необхідність призначення самостійної наглядової ради до 9 грудня 2024 року. Це необхідно, аби корпоративне управління Укренерго відповідало принципам ОЕСР.