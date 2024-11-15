Які очікування в Україні щодо майбутнього курсу

Аналітики очікували у жовтні курс на рівні 44,08 гривні за долар, а це вище аніж попередній прогноз у 43,98 гривні за долар, передає 24 Канал з посиланням на дані НБУ.

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Натомість населення у жовтні прогнозувало курс на рівні 44,54 гривні за долар , а це вище за вересневий прогноз у 44,03 гривні.

, а це вище за вересневий прогноз у 44,03 гривні. А от керівники підприємств чекають зовсім інший курс – рівні 43,72 гривні за долар, втім це дані за серпень.

Цікаво! Українські банкіри прогнозують, що через 12 місяців курс буде на рівні 44,92 гривні за долар. І це вище за прогноз у липні, який становив 43,15 гривні за долар.

Що відбувається з долара

На сьогодні в Україні діє режим керованої гнучкості, який передбачає регулювання Нацбанком ринкових тенденцій, покриваючи структурний дефіцит на валютному ринку зі своїх резервів.

Станом на 15 листопада офіційний курс долара становить 41,24 гривні за долар. В аналогічний період торік він становив 36,31 гривні за долар. Тобто за рік ціна курсу зросла на майже 5 гривень.

В аналогічний період торік він становив 36,31 гривні за долар. Тобто за рік ціна курсу зросла на майже 5 гривень. Відповідно до держбюджету на 2024 рік середній курс в Україні визначено на рівні 40,7 гривні за долар.

в Україні визначено А згідно із проєктом бюджету на 2025 рік середній курс становить вже 45 гривень за долар.

Нагадуємо! Відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, яку схвалили в Кабміні цього червня, зростання середнього курсу також відбудеться й у 2026 та 2027 роках, а саме на 46,5 гривні та 46,4 гривні відповідно.