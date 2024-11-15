Чи забезпечені українці фінансово

Лише 1,2% громадян можуть собі дозволили будь-які покупки, повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування Центру Разумкова.

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Яке фінансове забезпечення інших громадян:

7,4% опитаних осіб можуть дозволити собі все, окрім дуже дорогих покупок (наприклад, авто);

опитаних осіб можуть дозволити собі все, окрім дуже дорогих покупок (наприклад, авто); 9,1% респондентів наголошують, що вони не мають достатньо коштів навіть на їжу;

респондентів наголошують, що вони не мають достатньо коштів навіть на їжу; 32,2% – повідомили, що вони можуть вільно купувати їжу, але придбати одяг для них важко;

– повідомили, що вони можуть вільно купувати їжу, але придбати одяг для них важко; 48,2% – кажуть, що їм достатньо коштів на їжу та одяг, але на дорожчі покупки необхідно накопичувати гроші.

Зверніть увагу! 2% від опитаних осіб стверджують, що їм складно відповісти на поставлене запитання.

Стан справ у працюючих кращий, ніж у решти опитаних, там тільки чверті родин 25,2% вистачає грошей лише на їжу. Більшість 56,9% може дозволити собі їжу й одяг, а на купівлю чогось дорожчого вже має відкладати,

– йдеться в аналітиці.