Обеспечены ли украинцы финансово

Только 1,2% граждан могут себе позволить любые покупки, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

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Каково финансовое обеспечение других граждан:

7,4% опрошенных лиц могут позволить себе все, кроме очень дорогих покупок (например, авто);

опрошенных лиц могут позволить себе все, кроме очень дорогих покупок (например, авто); 9,1% респондентов отмечают, что они не имеют достаточно средств даже на еду;

респондентов отмечают, что они не имеют достаточно средств даже на еду; 32,2% – сообщили, что они могут свободно покупать еду, но приобрести одежду для них трудно;

– сообщили, что они могут свободно покупать еду, но приобрести одежду для них трудно; 48,2% – говорят, что им достаточно средств на еду и одежду, но на более дорогие покупки необходимо накапливать деньги.

Обратите внимание! 2% от опрошенных лиц утверждают, что им сложно ответить на поставленный вопрос.

Положение дел у работающих лучше, чем у остальных опрошенных, там только четверти семей 25,2% хватает денег только на еду. Большинство 56,9% может позволить себе еду и одежду, а на покупку чего-то более дорогого уже должен откладывать,

– говорится в аналитике.