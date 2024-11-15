Обеспечены ли украинцы финансово
Только 1,2% граждан могут себе позволить любые покупки, сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос Центра Разумкова.
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Каково финансовое обеспечение других граждан:
- 7,4% опрошенных лиц могут позволить себе все, кроме очень дорогих покупок (например, авто);
- 9,1% респондентов отмечают, что они не имеют достаточно средств даже на еду;
- 32,2% – сообщили, что они могут свободно покупать еду, но приобрести одежду для них трудно;
- 48,2% – говорят, что им достаточно средств на еду и одежду, но на более дорогие покупки необходимо накапливать деньги.
Обратите внимание! 2% от опрошенных лиц утверждают, что им сложно ответить на поставленный вопрос.
Положение дел у работающих лучше, чем у остальных опрошенных, там только четверти семей 25,2% хватает денег только на еду. Большинство 56,9% может позволить себе еду и одежду, а на покупку чего-то более дорогого уже должен откладывать,
– говорится в аналитике.
Как проводился опрос
Центр Разумкова проводил опрос на подконтрольных Украине территориях с 6 по 12 июня 2024 года. Респондентами стали 2 016 граждан. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%