Почему Китай ограничивает поступление средств
Как сообщают российские СМИ, недавно ограничения почувствовала компания из ОАЭ. Bank of China, выступивший банком-корреспондентом, не подтвердил перевод в юанях из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercia.
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Обратите внимание! Bank of China – четвертый по величине банк в КНР.
Чтобы обойти ограничения, Chouzhou просит Казахстан проводить средства из тех банков, где с ним есть прямые корреспондентские отношения.
Заметьте! Аналогичные ситуации возникали и с банками из Грузии и Армении при переводах средств в Китай.
Секретарь генсовета Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский уточнил, что небольшие платежи на региональные банки Китая допускаются. Однако есть транзакции, которые Bank of China вообще не подтверждает:
- если осуществляется плата за поставку электроники или определенного сложного оборудования;
- а также при условии, что плательщик – компания из "дружественных к России" стран – Казахстана, ОАЭ, Кыргызстана.