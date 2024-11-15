Почему Китай ограничивает поступление средств

Как сообщают российские СМИ, недавно ограничения почувствовала компания из ОАЭ. Bank of China, выступивший банком-корреспондентом, не подтвердил перевод в юанях из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercia.

Читайте также Пенсионеры-чернобыльцы получат доплату к пенсии: о какой сумме идет речь

Обратите внимание! Bank of China – четвертый по величине банк в КНР.

Чтобы обойти ограничения, Chouzhou просит Казахстан проводить средства из тех банков, где с ним есть прямые корреспондентские отношения.

Заметьте! Аналогичные ситуации возникали и с банками из Грузии и Армении при переводах средств в Китай.

Секретарь генсовета Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский уточнил, что небольшие платежи на региональные банки Китая допускаются. Однако есть транзакции, которые Bank of China вообще не подтверждает: