Какие ожидания в Украине относительно будущего курса
Аналитики ожидали в октябре курс на уровне 44,08 гривны за доллар, а это выше чем предыдущий прогноз в 43,98 гривны за доллар, передает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ.
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- Зато население в октябре прогнозировало курс на уровне 44,54 гривны за доллар, а это выше сентябрьского прогноза в 44,03 гривны.
- А вот руководители предприятий ждут совсем другой курс – уровне 43,72 гривны за доллар, впрочем это данные за август.
Интересно! Украинские банкиры прогнозируют, что через 12 месяцев курс будет на уровне 44,92 гривны за доллар. И это выше прогноза в июле, который составлял 43,15 гривны за доллар.
Что происходит с долларом
На сегодня в Украине действует режим управляемой гибкости, который предусматривает регулирование Нацбанком рыночных тенденций, покрывая структурный дефицит на валютном рынке из своих резервов.
- По состоянию на 15 ноября официальный курс доллара составляет 41,24 гривны за доллар. В аналогичный период прошлого года он составлял 36,31 гривны за доллар. То есть за год цена курса выросла почти на 5 гривен.
- Согласно госбюджету на 2024 год средний курс в Украине определен на уровне 40,7 гривны за доллар.
- А согласно проекту бюджета на 2025 год средний курс составляет уже 45 гривен за доллар.
Напоминаем! В соответствии с Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, которую одобрили в Кабмине в этом июне, рост среднего курса также произойдет и в 2026 и 2027 годах, а именно на 46,5 гривны и 46,4 гривны соответственно.