Что происходит в энергосистеме Украины

Эксперт Владимир Омельченко в колонке 24 Канала уточняет, что из 18 тысяч километров украинских теплотрасс заменить необходимо – 14 тысяч километров.

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Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Огромные долги предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" уже достигают отметки в более 60 миллиардов гривен. В то же время ТКЭ неспособны предоставлять услуги надлежащего качества и во многих случаях из-за недостатков в системе учета тепловой заставляет потребителей платить полную цену за непредоставленные услуги.

По мнению Омельченко, в украинской энергетике сейчас имеются и другие проблемы, в частности:

задолженность Укрэнерго перед "Гарантированным покупателем";

временная неспособность Укрэнерго рассчитаться по зеленым облигациям 2021 года перед внешними кредиторами.

Если эти проблемы срочно не решить, то не только Укрэнерго рискует оказаться в долгосрочном дефолте, но и большинство энергетических компаний также. Некоторого сдержанного оптимизма предоставляет одобрение на 2025 год бездефицитного тарифа на передачу для Укрэнерго 13 ноября, но процедура его окончательного утверждения еще не закончилась,

– отмечает Омельченко.

Обратите внимание! Омельченко напоминает о необходимости назначения самостоятельного наблюдательного совета до 9 декабря 2024 года. Это необходимо, чтобы корпоративное управление Укрэнерго соответствовало принципам ОЭСР.