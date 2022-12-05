Яку суму недоотримала Росія

У листопаді бюджет Росії недоотримав 90,2 мільярда рублів, це майже 1,5 мільярда доларів нафтогазових доходів.

Читайте також Зради немає: Україна не експортує електроенергію до Молдови

Натомість у грудні російський Мінфін прогнозує, що відбудеться приплив додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету в розмірі 176,1 мільярда рублів. Там кажуть, що це через те, що нафта на ринку дорожча, ніж було закладено в базовий рівень.

Загалом, за два місяці обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів становитиме 85,9 мільярда рублів.

Загальний дохід від нафти та газу

У листопаді Росія отримала загалом 866,4 мільярда рублів нафтогазових доходів. Якщо порівнювати із жовтнем, то країна-агресорка отримала на 32% менше, ніж було (за жовтень – 1281,7 мільярда рублів).

До теми Росія зупинила потік палива газогоном Ямал-Європа

Цікаво, що у жовтні обсяг надходжень від продажу енергоресурсів був найбільшим щонайменше із січня 2021 року.

Європа скорочує попит на російський газ

Відтак, Європа скорочує попит на газ на чверть, щоб позбутися залежності від Росії.