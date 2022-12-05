Какую сумму недополучила Россия

В ноябре бюджет России недополучил 90,2 млрд рублей, это почти 1,5 млрд долларов нефтегазовых доходов.

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В декабре российский Минфин прогнозирует, что произойдет приток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в размере 176,1 миллиарда рублей. Там говорят, что это потому, что нефть на рынке дороже, чем была заложена в базовый уровень.

В общей сложности, за два месяца объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составит 85,9 миллиарда рублей.

Общий доход от нефти и газа

В ноябре Россия получила в общей сложности 866,4 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Если сравнивать с октябрем, то страна-агрессорка получила на 32% меньше, чем было (за октябрь – 1281,7 миллиарда рублей).

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Интересно, что в октябре объем поступлений от продажи энергоресурсов был наибольшим, по меньшей мере, с января 2021 года.

Европа сокращает спрос на российский газ

Следовательно, Европа сокращает спрос на газ на четверть, чтобы избавиться от зависимости от России.