За даними оператора трубопроводу, витрати на виході в точці вимірювання Mallnow на кордоні з Німеччиною становили нуль між 06:00 і 07:00, порівняно з 1,3 мільйона кіловат за попередню годину.

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Російська газовидобувна компанія "Газпром" заявила, що в понеділок поставить 42,4 мільйона кубометрів природного газу до Європи через Україну.

Номінації або запити на російський газ до Словаччини з України через прикордонний пункт Вельке Капушани склали 41,3 мільйона кубометрів, що трохи більше порівняно з 41 мільйоном кубометрів попереднього дня, свідчать дані української транспортної системи.

Потоки газу газопроводом "Північний потік-1", який проходить через Балтійське море до Німеччини з Росії, залишилися на нульовому рівні. Трубопровід було закрито 31 серпня на три дні технічного обслуговування, але він не відновився, причому Москва звинуватила в ситуації санкції Заходу та технічні проблеми.

Нагадаємо, раніше "Газпром" заявив про зменшення обсягів транзиту газу через Україну до Молдови, звинувативши українську сторону в утримці палива. Проте згодом у "Газпромі" заявили, що передумали. До цього Росія атакувала українську газовидобувну інфраструктуру.