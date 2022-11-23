Загалом брехня росіян заснована на нещодавній угоді України та Молдови щодо віртуального реверсу. Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Що таке віртуальний реверс

Пендзин пояснив, що цьогорічна осінь виявилася досить теплою, тому Молдові не потрібен був весь обсяг газу, який був законтрактований. Тож країна підписала з українським оператором ГТС угоду в межах якої частину газу, а саме 25 мільйонів кубометрів, спрямували до наших газосховищ.

Згідно з документами це виглядало так: Україна прокачала необхідну кількість газу, а 25 мільйонів кубометрів повернула назад. У реальності ж ці 25 мільйонів одразу направили в підземні сховища, а загальний обсяг прокачування зменшили.

"Газпром" вчепився в те, що загальний об'єм прокачування був менший та почав голосно кричати, що Україна "вкрала" молдовський газ", – зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Чому Росія бреше про газ

На думку Пендзина, країна-агресорка пішла на такий крок через те, що зекономлений газ підсилює енергетичну безпеку Молдови. Адже тиснути на Молдову для прийняття владою країни певних рішень через постачання газу є традиційною тактикою Росії, особливо напередодні опалювального сезону.

Тому вони (росіяни – 24 канал) виступали категорично проти запровадження віртуального реверсу й щоб Молдова мала якісь запаси газу на території України,

– підкреслив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Він наголосив, що газ про який мовиться належить Молдові й міститься в українських газових сховищах. Аналогічна ситуація є і зі Словаччиною, і з Угорщиною, адже наша держава є досить великим зберігачем газу.

"Це не перший випадок, коли Росія звинувачує Україну в неналежному виконанні взятих на себе зобов'язань щодо транзиту. Нічого окрім політики тут немає", – підкреслив Пендзин.

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На кого спрямована ця історія

Подібні заяви потребують пояснення, оскільки якщо не матимуть їх, то дійсно будуть впливати на аудиторію. Зокрема вселяти у наших партнерів недовіру до українців. Молдовські ЗМІ також пояснюватимуть своїм громадянам, якою є ситуація насправді, але хтось може й не прочитати.

Ба більше, в країні є проросійські медіа, які мають на меті підірвати бачення громадян Молдови щодо європейського майбутнього. А також повернути їх до тієї "імперія, яка колись була Радянським Союзом".

У цій ситуації їхня (росіян – 24 канал) позиція абсолютно зрозуміла. Насправді вона безпрограшна, тобто навіть якщо ви напряму брешете – той хто є об'єктом брехні має потім виправдовуватися,

– зазначив Пендзин.

На його думку, ми ще неодноразово почуємо подібні закиди Росії. Крім того, вони стосуватимуться не тільки газу, адже вся брехня країни-агресорки має виключно політичний сенс.

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