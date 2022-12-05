Як діятимуть санкції

Ембарго на російську нафту, транспортовану морем, накладаються шостим пакетом санкцій ЄС, який вийшов у червні. Залишаються можливості експорту нафти трубопроводом, на який припадає близько 10% загальних обсягів.

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Обмеження для третіх країн

Країни G7 встановили стелю цін на рівні 60 доларів за барель для контрактів на морську нафту в усьому світі, для якої будуть надаватися морські послуги. Зокрема, мова йде про морське страхування, ринок якого сконцентрований у Великій Британії.

Чи зможе Росія обходити санкції

За словами економічного експерта Бориса Кушнірука, для того, щоб обходити санкції, Росія може спробувати приховати джерело походження своєї нафти. Однак у такий спосіб ціна товару буде значно нижчою.

Росія може спробувати перепродавати нафту через треті компанії, змішуючи свої нафту з тією, що прямує до інших напрямків. Є дуже великі танкери, куди можуть зливати нафту з різних місць, щоб потім транспортувати її далі,

– пояснив Борис Кушнірук.

Він додав, що почнуться розслідування щодо пунктів призначення усіх танкерів, що знаходяться у світовому океані. Таким чином можна буде ідентифікувати судновласників, які перевозять нафту, приховуючи, що це нафта з Росії. Нагадаємо, у ЄС внесли обходження санкцій до списку злочинів.

Раніше Bloomberg повідомляв про формування тіньового танкерного флоту з невідомими власниками, який імовірно буде використовуватися для обходження Росією санкцій

Постачання до Індії та Китаю

За словами економічного експерта Олега Гетмана, оскільки цінову стелю було встановлено на рівні 60 доларів за барель, то з постачаннями до Індії та Китаю в агресора не має виникнути проблем, оскільки наразі ціна російської нафти є значно нижчою.



Якщо ж прайс-кеп буде нижчим за поточну ціну на нафту, навряд чи покупцям вдасться знайти страхувальника своїх вантажів, адже 95% ринку морських страхувань зосереджено у Великобританії. Інші 5% також навряд чи погодяться ризикувати стосунками із G7

У випадку, якщо страхувальник надаватиме послуги на перевезення нафти в обхід санкцій, він ризикує натрапити на "вторинні" санкції та бути відрізаним від решти цивілізованого світу,

– пояснює Олег Гетман.

Чи достатньо низькою є межова ціна