Як діятимуть санкції
Ембарго на російську нафту, транспортовану морем, накладаються шостим пакетом санкцій ЄС, який вийшов у червні. Залишаються можливості експорту нафти трубопроводом, на який припадає близько 10% загальних обсягів.
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Обмеження для третіх країн
Країни G7 встановили стелю цін на рівні 60 доларів за барель для контрактів на морську нафту в усьому світі, для якої будуть надаватися морські послуги. Зокрема, мова йде про морське страхування, ринок якого сконцентрований у Великій Британії.
Чи зможе Росія обходити санкції
За словами економічного експерта Бориса Кушнірука, для того, щоб обходити санкції, Росія може спробувати приховати джерело походження своєї нафти. Однак у такий спосіб ціна товару буде значно нижчою.
Росія може спробувати перепродавати нафту через треті компанії, змішуючи свої нафту з тією, що прямує до інших напрямків. Є дуже великі танкери, куди можуть зливати нафту з різних місць, щоб потім транспортувати її далі,
– пояснив Борис Кушнірук.
Він додав, що почнуться розслідування щодо пунктів призначення усіх танкерів, що знаходяться у світовому океані. Таким чином можна буде ідентифікувати судновласників, які перевозять нафту, приховуючи, що це нафта з Росії. Нагадаємо, у ЄС внесли обходження санкцій до списку злочинів.
Постачання до Індії та Китаю
За словами економічного експерта Олега Гетмана, оскільки цінову стелю було встановлено на рівні 60 доларів за барель, то з постачаннями до Індії та Китаю в агресора не має виникнути проблем, оскільки наразі ціна російської нафти є значно нижчою.
Якщо ж прайс-кеп буде нижчим за поточну ціну на нафту, навряд чи покупцям вдасться знайти страхувальника своїх вантажів, адже 95% ринку морських страхувань зосереджено у Великобританії. Інші 5% також навряд чи погодяться ризикувати стосунками із G7
У випадку, якщо страхувальник надаватиме послуги на перевезення нафти в обхід санкцій, він ризикує натрапити на "вторинні" санкції та бути відрізаним від решти цивілізованого світу,
– пояснює Олег Гетман.
Чи достатньо низькою є межова ціна
- Враховуючи те, що більшість свого експорту Росія здійснює саме морським шляхом, і навіть у 2021 році середня ціна за барель склала 64 долари за барель, агресор не дорахується мільярдів доларів до свого бюджету через стелю цін.
- Однак, на думку Президента Володимира Зеленського, такий прайс-кеп не спричинить значного тиску на країну-агресорку, який змусив би її переглянути свою політику. Раніше він пропонував стелю цін в 30 доларів за барель
- Країни Балтії та Польща також виступали за стелю цін на рівні 30 доларів, але не змогли переконати решту країн ЄС