Нагадуємо, що ще на початку листопада російська компанія "Газпром" скоротила постачання газу до Молдови на половину. Відтак, Молдова стикнулася з дефіцитом блакитного палива.

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До слова, як пояснює 24 каналу енергетичний експерт, Тираспольська ТЕЦ, яка знаходиться на території Придністров'я і постачає електроенергію по країні, залишилася без газу. У цій ситуацій вийшло так, що Молдова частково залишилися без світла.

Чому Росія "передумала"

З офіційної заяви "Газпрому", компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати поставок російського газу в листопаді. Кошти за газ, що нібито осіли на території України, в "Газпромі" отримали.

У зв'язку з цим ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ДВС "Суджа" для транзиту до Молдови,

– йдеться у повідомленні.

Але на цьому газовий магнат не зупинився і звернув увагу на те, що молдавська сторона "регулярно порушує" контрактні зобов'язання щодо оплати поставок російського газу.

Тому "Газпром" залишає за собою право на скорочення або повне припинення постачання газу у разі порушення оплати.

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Бойкот російському газу

Нещодавно країни Євросоюзу заявили, що російського газу не буде у жодному контракті ЄС на спільну закупівлю блакитного палива. Таке рішення міністри енергетики країн ЄС підтримали ще 24 листопада.

Це означає, що держави-члени та енергетичні компанії спільно купують газ на світових ринках. А це, своєю чергою, забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу.

Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік,

– прокоментував міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела.