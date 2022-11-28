Нагадуємо, що ще на початку листопада російська компанія "Газпром" скоротила постачання газу до Молдови на половину. Відтак, Молдова стикнулася з дефіцитом блакитного палива.
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Чому Росія "передумала"
З офіційної заяви "Газпрому", компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати поставок російського газу в листопаді. Кошти за газ, що нібито осіли на території України, в "Газпромі" отримали.
У зв'язку з цим ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ДВС "Суджа" для транзиту до Молдови,
– йдеться у повідомленні.
Але на цьому газовий магнат не зупинився і звернув увагу на те, що молдавська сторона "регулярно порушує" контрактні зобов'язання щодо оплати поставок російського газу.
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Бойкот російському газу
Нещодавно країни Євросоюзу заявили, що російського газу не буде у жодному контракті ЄС на спільну закупівлю блакитного палива. Таке рішення міністри енергетики країн ЄС підтримали ще 24 листопада.
Це означає, що держави-члени та енергетичні компанії спільно купують газ на світових ринках. А це, своєю чергою, забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу.
Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік,
– прокоментував міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела.