Після того, як росіяни почали здійснювати масовані атаки на українську енергосистему, наша країна припинила продавати електроенергію країнам Європейського Союзу. Про це ще раніше заявляв під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як працює російська пропаганда

Чимало українців все ще впевнені, що у дефіциті електроенергії винна влада, яка таємно продає електроенергію Європі. Проте така риторика – це російська пропаганда, яка спекулює на ситуації з експортом.

Нагадуємо, що активний експорт електроенергії з України в Європу розпочався у червні 2022 року. З січні по жовтень 2022 року експорт електроенергії дав Україні понад 542 мільйони доларів виторгу – у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

До речі, дані про експорт електроенергії можна перевірити на сайті європейської мережі операторів системи передачі – Entso-e.

За інформацію сайту, Україна дійсно зупинила продаж електроенергії в ЄС та Молдову. Останні дані – це поставки 10 жовтня по 150 МВт в Румунію і Словаччину, та 220 МВт – в Польщу по виділеній лінії "Добротвірська ТЕС – Замость".

Тобто з 11 жовтня Україна не продавала свою електроенергію в сусідні країни ЄС та в Молдову.

Що означає "перетоки електроенергії"

Українська та європейські енергосистеми об'єднані. І тут важливо розуміти, що існує комерційний експорт електроенергії, а є ще фізичний. Що ж до фізичного, то це ті самі перетоки між енергосистемами різних країн-сусідів. Це допомагає системам балансувати одна одну.

Як розповідає 24 каналу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, варто пам'ятати, що Україна та Молдова теж мають об'єднані енергосистеми.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Є таке поняття, як "перетоки електроенергії". Колишня радянська енергосистема була побудована так, що у випадку, коли є надлишкове виробництво електроенергії, відповідно, її потрібно кудись направити, адже виробництво зупинити не можна. Отже, у цьому випадку, зайву електроенергію віддавали сусідній країні.

Згодом, коли виробництво електроенергії стабілізовувалося, то країна, що отримувала залишкову електроенергію, повертала її назад. За це жодна зі сторін не платила гроші.

Таким чином країни страхують одна одну, відбувається фільтрація та підтримка життєдіяльності енергосистем. І якщо згадати випадок з Молдовою, то експорт ми заборонили ще з 11 жовтня, але ці перетоки залишилися,

– додає експерт.

Цікаво, що якби навіть експорт продовжувався, це суттєво не вплинуло б на ситуацію в Україні. Адже обсяг експорту електроенергії в Молдову був не великий, і він не міг сильно вплинути на ситуацію з енергопостачанням.

Ще одна причина

Крім об'єднаних електромереж та російських обстрілів, що пошкодили українську енергосистему, ще однією проблемою зі світлом в Молдові стало припинення поставок газу.

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За словами Олега Попенка, експерта з ЖКП, український експорт електроенергії просто фізично не можливо.

Олег Попенко експерт з ЖКП Електроенергію для Молдови виробляє Тираспольська ТЕЦ, яка знаходиться на території Придністров'я, яке окуповане росіянами.

Отже, Росія обмежила постачання газу на ТЕЦ, паралельно вдарила по енергосистемі України. У цій ситуацій вийшло так, що обидві країни залишилися без світла.