Вже у суботу, 11 лютого, перша партія зенітних установок Л-70 прибула до України. Вони допоможуть захистити критичну інфраструктуру нашої держави.

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Як працюють Л-70

40-міліметрова автоматична гармата Bofors L70 – автоматична гармата багатоцільового призначення, розроблена шведською компанією AB Bofors ще у другій половині 40-х років.

Україна отримала зенітні установки Л-70 від Литви / Фото Арвідас Анушаускас

Попри свій вік, ця артилерійська система не просто залишається у строю, а є однією з найбільш популярних та активно конкурує зі швейцарською Oerlikon GDF. Ба більше, саме Bofors L70 є основою значної кількості сучасних зенітних систем морського та наземного базування, перебуває на озброєнні декількох десятків країн, у частині з яких вироблялась за ліцензією.

Ефективність L70 полягає у тому, що боєприпаси мають високу потужність, а розробники зробили ставку не на скорострільність, а на високу купчастість. Зокрема швидкострільність цієї установки становить 240-330 пострілів за хвилину.

Ці гармати зможуть ефективно захистити українське небо від іранських дронів. L70 відрізняється максимальною економічністю, відсутності навіть натяку на дефіцит боєприпасів, а також гарантованою ймовірністю знищення цілі типу "Shahed-136" однією-двома чергами. При цьому ефективна дальність вогню становить 3-4 кілометри.

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