Анушаускас повідомив, що у рамках анонсованого пакета допомоги від Литви Україна отримає 36 зенітних ракетних комплексів.

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Чого ще очікувати від Литви

Під час візиту міністри оборони України обговорили подальшу допомогу, яку Литва могла б надати Україні відповідно до потреб – від зброї до навчання військових.

Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України. Вже проведено навчання 15 українських інструкторів, які надалі зможуть навчати працювати з новою зброєю більшу кількість екіпажів,

– заявив Резніков.

Олексій Резніков зауважив, що підготовка інструкторів, а не операторів, є більш практичним підходом, оскільки ці люди після повернення зможуть передавати знання більшій кількості військових безпосередньо в Україні.

Крім того, Литва також передасть шведські зенітні гармати L-70, які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну кількість.

Під час зустрічі Резніков вручив литовському міністру нагороду від Міністерства оборони – медаль "За розвиток військового співробітництва".

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