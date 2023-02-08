Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час виступу в парламенті. Він оголосив, що Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2.

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Антоніу Кошта повідомив, що танки відправлять вже у березні. Наразі Португалія працює над технічним обслуговуванням танків.

Зараз ми реалізуємо план відновлення й технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити (Україні – 24 Канал) три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо,

– сказав Кошта.

Антоніу Кошта підтвердив, що Португалія передасть Україні танки ще 4 лютого. Тоді португальський прем'єр заявив, що Лісабон веде перемовини з Берліном щодо надання запчастин для ремонту танків, що вийшли з ладу.

Слід зазначити, що глава Збройних сил Португалії Антоніо Сілва Рібейру повідомляв, що країна мала 37 танків Leopard 2. Водночас місцеві ЗМІ стверджували, що більшість із них непрацездатні.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 каналу

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