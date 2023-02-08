Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, выступая в парламенте. Он объявил, что Лиссабон передаст Киеву три собственных танки Leopard 2.

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Антониу Кошта сообщил, что танки отправят уже в марте. В настоящее время Португалия работает над техническим обслуживанием танков.

Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2 и, согласно плану, мы сможем отправить (Украине – 24 Канал) три из них в марте. Это то, над чем мы работаем,

– сказал Кошта.

Антониу Кошта подтвердил, что Португалия передаст Украине танки еще 4 февраля. Тогда португальский премьер заявил, что Лиссабон ведет переговоры с Берлином по предоставлению запчастей для ремонта вышедших из строя танков.

Следует отметить, что глава Вооруженных сил Португалии Антонио Силва Рибейру сообщал, что у страны было 37 танков Leopard 2. В то же время местные СМИ утверждали, что большинство из них нетрудоспособны.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала

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