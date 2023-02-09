Анушаускас сообщил, что в рамках анонсированного пакета помощи от Литвы Украина получит 36 зенитных ракетных комплексов.
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Чего еще ждать от Литвы
В ходе визита министры обороны Украины обсудили дальнейшую помощь, которую Литва могла бы предоставить Украине в соответствии с потребностями – от оружия до обучения военных.
Литва продолжит оказывать все возможные пособия для победы Украины. Уже проведено обучение 15 украинских инструкторов, которые в дальнейшем смогут обучать работать с новым оружием большее количество экипажей,
– заявил Резников.
Алексей Резников отметил, что подготовка инструкторов, а не операторов является более практичным подходом, поскольку эти люди по возвращении смогут передавать знания большему количеству военных непосредственно в Украине.
Кроме того, Литва также передаст шведские зенитные пушки L-70, которые Вильнюс анонсировал в последнем пакете помощи, не называя точное количество.
В ходе встречи Резников вручил литовскому министру награду от Министерства обороны – медаль "За развитие военного сотрудничества".
Как мир помогает Украине: последние новости
- Португалия решила передать Украине танки немецкого производства Leopard 2. Лиссабон передаст Киеву три собственных танка Leopard 2, которые прибудут уже в марте.
- По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, первый батальон танков Leopard 2 A6 Украина получит в конце марта. Причина в том, что украинские военные все еще проходят учения.
- Кроме того, Германия одобрила решение о передаче Украине 178 танков Leopard 1. К лету Берлин должен передать 20 – 25 машин, а к концу 2023 – около 80. Кроме того, в течение 2024 года Украина должна получить еще более 100 танков Leopard 1.
- Более того, 8 февраля стало известно о очередной пакет военной помощи из Германии. Как отмечает правительство страны, в перечне – разное оружие, включая летальное.
- В материале 24 Канала вы можете узнать о видах и количестве техники, которые Украина получит от западных партнеров.