Сразу же оговоримся, что передачу танков Leopard 2 нам придется еще подождать. Не исключено, что к тому моменту союзники примут решение относительно передачи истребителей и другого не менее важного для ВСУ вооружения.
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Первый батальон Leopard 2 будет весной
Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Варшаву. Его он совершил в среду, 8 февраля. По словам главы оборонного ведомства, первый батальон танков Leopard 2 Украине передадут весной 2023 года.
Мы могли бы доставить по крайней мере один батальон в течение первых четырех месяцев этого года – возможно, трех месяцев – и тогда нам нужно действовать как можно быстрее,
– подчеркнул он.
Это значит, что нам следует ожидать примерно к марту – апрелю этого года. Писториус добавил, что сам танковый батальон будет насчитывать 31 боевую машину.
Технические характеристики танков Leopard 2 / Инфографика 24 Канала
Германия объявила новый пакет помощи
8 февраля стало известно об очередном пакете военной помощи из Германии. Как отмечает правительство страны, в перечне – разное оружие, включая летальное. Так что наши военные получат технику, которая позволит уничтожать российских захватчиков.
Что входит в новый пакет:
- 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов (за все время передали 32 установки);
- 5 автомобилей для пограничников (за все время – 120);
- 29 электрогенераторов (за все время – 245);
- 6 грузовиков с крюковой системой загрузки (за все время – 8);
- 6 мобильных антенных систем (за все время – 16);
- 10 контейнеров.
Как отмечает Федеральное правительство Германии, из соображений безопасности информацию о способах транспортировки оружия держат в секрете. Это же касается сведений о сроках доставки.
Напомним, что накануне Германия одобрила решение о передаче нашему государству 178 танков Leopard 1. По имеющейся информации, к лету мы получим 20 – 25 машин, а к концу года – около 80. А уже в течение 2024 года нам передадут еще более 100 этих танков.