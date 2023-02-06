Индия помогает России или Западу

Индия все больше покупает российскую нефть и перерабатывает ее. А впоследствии готово горючее продает Европу и США. Вопреки всему, страна достигает двойных целей Запада – сократить энергетические поступления Москвы и предотвратить шок в возникновении нефтепродуктов.

Читайте также Бюджет России тает: как эмбарго ударит по возможности агрессорки вести войну

Мир отдает себе отчет, что индийские и китайские нефтепереработчики могут получить большую маржу, покупая российскую нефть по сниженным ценам и экспортируя продукцию по рыночным ценам. Им это хорошо,

– сказал Бен Кехилл, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Вашингтонского мозгового центра.

Кроме того, Индия скорее всего действует в соответствии с указаниями ЕС. Когда российская нефть перерабатывается в горючее в стране за пределами блока, например в Индии, продукты нефтепереработки могут быть доставлены в ЕС, поскольку они не считаются российскими.

Как сказала Серена Хуан, ведущий аналитик из Азии Vortexa Ltd, страны G7 стремятся максимально сократить доходы Москвы, но они также заинтересованы в том, чтобы российская нефть и продукты переработки продолжали поступать во избежание глобального кризиса поставок.

Сколько Индия поставляет горючего мира

Согласно данным компании Kpler, около 89 тысяч баррелей бензина и дизтоплива Индия поставляла США в прошлом месяце. Это больше всего за почти четыре года. А вот ежедневный поток дизельного горючего в Европу составил 172 000 баррелей в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 года.

Обратите внимание Потолок цен на нефтепродукты из России: ЕС и G7 приняли важное решение

Ожидается, что после внедрения санкции в отношении нефтепродуктов из России, которое заработало 5 февраля, значение Индии в поставках горючего вырастет. Запрет уберет с рынка огромный объем дизельного топлива, и больше потребителей, особенно Европы, будут использовать Азию, чтобы восполнить дефицит.

Важно, что такой ход сделает дешевую российскую нефть еще более привлекательной для Индии, которая полагается на импорт для удовлетворения примерно 85% своих потребностей в нефти.

Предельная цена на российские нефтепродукты

Как рассказал 24 Каналу экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран Европа установила 2 предельных показателя цены на российские нефтепродукты:

100 долларов за баррель – для более ценных нефтепродуктов, например, бензина и дизтоплива;

45 долларов за баррель – для более бюджетных нефтепродуктов, в частности, мазута.

Для Украины это означает, что АЗС могут закупать топливо в Болгарии, Венгрии и других странах по цене примерно 25 гривен за литр. То есть рост цен на заправках не должен быть.