Индия помогает России или Западу
Индия все больше покупает российскую нефть и перерабатывает ее. А впоследствии готово горючее продает Европу и США. Вопреки всему, страна достигает двойных целей Запада – сократить энергетические поступления Москвы и предотвратить шок в возникновении нефтепродуктов.
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Мир отдает себе отчет, что индийские и китайские нефтепереработчики могут получить большую маржу, покупая российскую нефть по сниженным ценам и экспортируя продукцию по рыночным ценам. Им это хорошо,
– сказал Бен Кехилл, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Вашингтонского мозгового центра.
Как сказала Серена Хуан, ведущий аналитик из Азии Vortexa Ltd, страны G7 стремятся максимально сократить доходы Москвы, но они также заинтересованы в том, чтобы российская нефть и продукты переработки продолжали поступать во избежание глобального кризиса поставок.
Сколько Индия поставляет горючего мира
Согласно данным компании Kpler, около 89 тысяч баррелей бензина и дизтоплива Индия поставляла США в прошлом месяце. Это больше всего за почти четыре года. А вот ежедневный поток дизельного горючего в Европу составил 172 000 баррелей в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 года.
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Важно, что такой ход сделает дешевую российскую нефть еще более привлекательной для Индии, которая полагается на импорт для удовлетворения примерно 85% своих потребностей в нефти.
Предельная цена на российские нефтепродукты
Как рассказал 24 Каналу экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран Европа установила 2 предельных показателя цены на российские нефтепродукты:
- 100 долларов за баррель – для более ценных нефтепродуктов, например, бензина и дизтоплива;
- 45 долларов за баррель – для более бюджетных нефтепродуктов, в частности, мазута.
Для Украины это означает, что АЗС могут закупать топливо в Болгарии, Венгрии и других странах по цене примерно 25 гривен за литр. То есть рост цен на заправках не должен быть.