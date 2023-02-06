Індія допомогає Росії чи Заходу

Індія все більше купує російську нафту та переробляє її. А згодом готове пальне продає Європі та США. Попри все, країна досягає подвійних цілей Заходу – скоротити енергетичні надходження Москви та запобігти шоку в постанні нафтопродуктів.

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Світ усвідомлює, що індійські та китайські нафтопереробники можуть отримати більшу маржу, купуючи російську нафту за зниженими цінами та експортуючи продукцію за ринковими цінами. Їм це добре,

– сказав Бен Кехілл, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Вашингтонського мозкового центру.

Крім того, Індія швидше за все діє відповідно до вказівок ЄС. Коли російська нафта переробляється на пальне в країні за межами блоку, наприклад в Індії, продукти нафтопереробки можуть бути доставлені в ЄС, оскільки вони не вважаються російськими.

Як сказала Серена Хуан, провідний аналітик з Азії Vortexa Ltd, країни G7 прагнуть максимально скоротити доходи Москви, але вони також зацікавлені в тому, щоб російська нафта та продукти переробки продовжували надходити, щоб уникнути глобальної кризи поставок.

Скільки Індія постачає пального світу

Згідно з даними компанії Kpler, близько 89 тисяч барелів бензину та дизпального Індія постачала США минулого місяця. Це найбільше за майже чотири роки. А от щоденний потік дизельного пального в Європу становив 172 000 барелів у січні, що є найбільшим показником з жовтня 2021 року.

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Очікується, що після впровадження санкції щодо нафтопродуктів з Росії, яке запрацювало 5 лютого, значення Індії у поставках пального зросте. Заборона прибере з ринку величезний обсяг дизельного пального, і більше споживачів, особливо з Європи, будуть використовувати Азію, щоб заповнити дефіцит.

Важливо, що такий хід зробить дешеву російську нафту ще більш привабливою для Індії, яка покладається на імпорт для задоволення приблизно 85% своїх потреб у нафті.

Гранична ціна на російські нафтопродукти

Як розповів 24 Каналу економіст та фінансовий аналітик Віталій Шапран Європа встановила 2 граничні показники ціни на російські нафтопродукти:

100 доларів за барель – для більш вартісних нафтопродуктів, наприклад, бензину та дизпалива;

45 доларів за барель – для бюджетніших нафтопродуктів, зокрема, мазуту.

Для України це означає, що АЗС можуть закуповувати пальне в Болгарії, Угорщині та в інших країнах за ціною приблизно 25 гривень за літр. Тобто зростання цін на заправках не повинні бути.