За словами, керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, Росія наразі суттєво скорочує невійськові видатки. Економити доводиться навіть на соціалці.

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В Росії почали використовувати гроші, які мали направити на соціальні виплати, на військові цілі. Тобто грошей в Росії починає не вистачати. Втім, говорити про перемогу зарано, Росія використовує резерви, у них вони поки є,

– пояснює експерт.

Як розповів The Washington Post економіст Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге, Росія економить на освіті та будівництві доріг. Негативний ефект від цього не стане помітним одразу, проте через кілька років добряче відчується.

Спеціальний фонд Росії вичерпується

Фонд національного добробуту, з якого Росія може покривати дефіцит, компенсує недонадходження нафтогазових доходів. Станом на 1 січня у фонді було 310 мільярдів юанів (45,5 мільярда доларів, або 3,37 трильйона рублів).

За оцінкою економіста, фонд вичерпається приблизно за 2 роки. Реальні темпи скорочення фонду будуть залежати від експортної ціни російської нафти, вважає Крістофер Гранвіль, керуючий директор глобальних політичних досліджень TS Lombard. Він вважає, що фонд з юанями не встигне спустошитись, оскільки Росія знайде інші методи покривати дефіцит. Дію санкцій Клюге описав так:

Я думаю про санкції так – ми трясемо дерево, на якому сидить режим. Ми не можемо точно сказати, що з цього вийде. Ми не трясемо достатньо сильно, щоб все посипалось. Але ми створюємо проблеми,

– сказав Клюге.

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