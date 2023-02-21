По словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня" Валерия Клочко, Россия существенно сокращает невоенные расходы. Экономить приходится даже на социалке.

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В России начали использовать деньги, которые должны были направить на социальные выплаты, на военные цели. То есть денег у России начинает не хватать. Впрочем, говорить о победе рано, Россия использует резервы, у них они пока есть,

– объясняет эксперт.

Как рассказал The Washington Post экономист Немецкого института международных дел и безопасности Янис Клюге, Россия экономит на образовании и строительстве дорог. Негативный эффект от этого не станет заметным сразу, однако через несколько лет сильно почувствуется.

Специальный фонд России исчерпывается

Фонд национального благосостояния, из которого Россия может покрывать дефицит, компенсирует недопоступление нефтегазовых доходов. По состоянию на 1 января в фонде было 310 миллиардов юаней (45,5 миллиарда долларов или 3,37 триллиона рублей).

По оценке экономиста, фонд иссякнет примерно за 2 года. Реальные темпы сокращения фонда будут зависеть от экспортной цены российской нефти, считает Кристофер Гранвиль, управляющий директор глобальных политических исследований TS Lombard. Он считает, что фонд с юанями не успеет опустошиться, поскольку Россия найдет другие способы покрывать дефицит. Действие санкций Клюге описал так:

Я думаю о санкциях так – мы трясем дерево, на котором сидит режим. Мы не можем точно сказать, что из этого выйдет. Мы не трясем достаточно сильно, чтобы все посыпалось. Но мы создаем проблемы,

– сказал Клюге.

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